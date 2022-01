Forum des jobs d’été Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

Forum des jobs d'été Tarnos, 12 février 2022, Tarnos.

2022-02-12 08:30:00 – 2022-02-12 12:00:00

Tarnos Landes Tarnos EUR Comme chaque année la Ville de Tarnos organise son traditionnel Forum des Jobs d’été pour vous aider à décrocher un poste parmi les quelques 400 offres proposées par les 40 entreprises présentes ce jour-là. RDV de 8h30 à 12h avec vos CV.

En raison des mesures sanitaires, il est obligatoire de s’inscrire gratuitement à partir du 1er février. Un atelier « Techniques et Recherches d’Emploi » est également proposé gratuitement aux jeunes qui souhaitent être accompagnés dans leurs démarches (simulation d’entretien d’embauche, rencontre avec les entreprises, rédaction de CV et de lettre de motivation, conseils vestimentaires…).

