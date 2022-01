Forum des Jobs d’été Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Forum des Jobs d’été Niort, 26 février 2022, Niort. Forum des Jobs d’été Parc des Expositions de Noron 6 Rue Archimède Niort

2022-02-26 13:30:00 – 2022-02-26 16:30:00 Parc des Expositions de Noron 6 Rue Archimède

Niort Deux-Sèvres Niort La Mission Locale organise son traditionnel Forum des Jobs d’été le :

Samedi 26 Février 2022

de 13h30 à 16h30

au Parc des expositions de Noron

Halle des Peupliers – NIORT. La Mission Locale organise son traditionnel Forum des Jobs d’été le :

Samedi 26 Février 2022

de 13h30 à 16h30

au Parc des expositions de Noron

Halle des Peupliers – NIORT. +33 5 49 35 08 35 La Mission Locale organise son traditionnel Forum des Jobs d’été le :

Samedi 26 Février 2022

de 13h30 à 16h30

au Parc des expositions de Noron

Halle des Peupliers – NIORT. PIXABAY

Parc des Expositions de Noron 6 Rue Archimède Niort

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Parc des Expositions de Noron 6 Rue Archimède Ville Niort lieuville Parc des Expositions de Noron 6 Rue Archimède Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Forum des Jobs d’été Niort 2022-02-26 was last modified: by Forum des Jobs d’été Niort Niort 26 février 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres