Forum des Jobs d’été de TARNOS Pôle Jean Bertin Tarnos, samedi 16 mars 2024.

Forum des Jobs d’été de TARNOS A l’initiative de la Ville de Tarnos, en partenariat avec France Travail et la Mission Locale des Landes, le Forum des Jobs d’été est le rendez-vous indispensable de l’emploi saisonnier. Samedi 16 mars, 08h30 Pôle Jean Bertin Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T08:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Organisé pour la 23ème année consécutive à Tarnos, ce Forum répond aux besoins des différents acteurs : qu’ils soient employeurs ou futurs employés, ils bénéficient d’une prise de contact direct.

Cet événement incortounable permet aux plus jeunes d’effectuer leurs premières démarches vers l’emploi et de se familiariser avec le monde du travail.

Le jour du Forum plus 50 entreprises locales et 700 offres d’emplois vous y attendent !

Il y aura différents secteur comme l’animation, l’hôtellerie/restauration, le commerce, le tourisme, intérim et encore plein d’autre !

Entrée libre est gratuite!

D’autre part, pour bien préparer le Forum des Jobs d’Été, deux ateliers de technique de recherche d’emploi sont organisés gratuitement par la Structure Info Jeunes, en partenariat avec le Centre PERF et la Mission Locale des Landes.

Mercredi 22 février de 14h30 à 16h30 : Présentation du Forum, des entreprises, des postes, CV, entretien… (à l’Espace Technologique Jean Bertin)

Mercredi 1er mars de 14h30 à 16h30 : Travailler l’estime et la confiance en soi (au Centre PERF)

Inscription préalable obligatoire au 05 59 64 49 59.

Pôle Jean Bertin 40220 TARNOS Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

Forum Jobs