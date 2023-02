Forum des jeunes qui veulent déjouer les fake news et vivre safe sur les réseaux Hotel de Ville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 25 mars 2023

de 14h00 à 19h00

. gratuit Inscription obligatoire #BalanceTonWeb ! Pour les jeunes qui souhaitent discuter des usages du numérique, intéressé·es par la lutte contre les fake news, Contre les cyber-violences et le sexisme sur internet, Et pour les professionnel·les dans ces domaines Au programme : rencontres avec des journalistes et personnalités publiques, forum avec des associations pour s’outiller & s’informer,

Échanges avec des jeunes engagé·es dans la lutte contre les cyber-violences, etc. Hotel de Ville 5 rue de Lobau 75004 Paris Contact : missionjeunesse@paris.fr https://framaforms.org/inscription-au-forum-des-jeunes-qui-veulent-dejouer-les-fake-news-et-vivre-safe-sur-les-reseaux-du

