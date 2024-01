DOG S!TTER FORUM DES IMAGES Paris, jeudi 21 mars 2024.

Venez voir la diffusion en avant première du premier court métrage de Franjo : DOGSITTER. Vous aurez ensuite la chance d’assister à un plateau d’humour présenté par Franjo, avec Marie Reno, Ryad Graham et Edouard Deloignon, et très certainement 2 3 surprises.Ils vous feront chacun le meilleur extrait de leur spectacle. Plus d’une heure et demi de rires garantis.

Tarif : 24.20 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

FORUM DES IMAGES 2 RUE DU CINEMA-FORUM DES HALLES 75001 Paris 75