Focus Québec à ISEA Paris 2023 Forum des images, 16 mai 2023, Paris.

Focus Québec à ISEA Paris 2023 16 – 21 mai Forum des images

Entrée libre

Vitrine de la création numérique québécoise lors de ISEA Paris 2023 – International Symposium of Electronic Art – du 16 au 21 mai 2023 handicap moteur mi

Paris

Depuis 27 ans, avec 60 pays participants, ISEA, Symposium International de la Création Numérique, est un événement majeur, sinon le plus important, de la scène mondiale de la création numérique.

Sa 28ème édition se tiendra exceptionnellement en France à Paris au printemps 2023.

ISEA se tient chaque année dans un pays différent. Evénement transdisciplinaire, il réunit les acteur·rice·s des arts numériques, de l’innovation culturelle, du design et de la recherche qui participent aux avancées de la création en lien avec les nouvelles technologies. Entre journées d’échanges, présentations de projets et diffusion artistique, ISEA 2023 donne à voir le meilleur de la création numérique grâce à une sélection internationale de haut niveau.

ISEA 2023 réunira :

 plus de 2000 créateur·rice·s, expert·e·s, chercheur·euse·s et innovateur·rice·s;

 plus de 100 000 spectateur·rice·s sur la programmation artistique;

 plus de 60 pays participants;

 plus de 100 lieux partenaires sur la France.

Il est à souligner que pour cette 28ème édition d’ISEA, soutenue par le Ministère de la Culture et plus de 100 partenaires publics et privés à Paris, en Ile de France et certaines villes en région, représente une ouverture nouvelle sur tout le spectre de la création numérique, aux côtés des volets historiques d’ISEA en programmation académique et artistique.

Le président du comité organisateur d’ISEA 2023 offre au Québec une place exceptionnelle au sein de l’événement, en vertu de son rôle de « pionnier et locomotive », reconnu internationalement pour son excellence et son innovation.

Le moment proposé pour le Focus Québec est lors du temps fort d’ISEA, le Symposium du 16 au 21 mai 2023 au Forum des Images.

Ce Focus Québec à ISEA 2023 offre le contexte idéal à la valorisation de l’originalité et de la diversité de l’art numérique québécois, tout en étant attrayant pour le grand public.

L’on parle ici de toutes les disciplines artistiques usant du numérique :

 le spectacle interactif et les installations interactives;

 les expositions muséales et les expériences de type immersive;

 la vidéoprojection (mapping);

 la réalité augmentée et virtuelle;

 les arts de la scène hybrides;

 les performances et les installations robotiques;

 le jeu d’art (game art);

 les expériences 3D du type musée virtuel pouvant s’inscrire dans le Metaverse.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T18:00:00+02:00

2023-05-21T20:00:00+02:00

Inferno par Bill Vorn & Louis-Philippe Demers – Photo Gridspace – Elektra