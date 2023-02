Regards-croisés OFQJ sur les arts numériques francophones Forum des images, 15 mai 2023, Paris.

L’hébergement et le transport international seront pris en charge pour les participants des pays francophones du Sud. L’hébergement sera pris en charge pour les participants français.

Avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français et de LOJIQ, l’OFQJ aspire à réunir 30 jeunes professionnels francophones des arts numériques de 18 à 35 ans en amont du Symposium.

Dans le cadre de son axe de coopération culturelle, l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) a fait de l’art numérique une de ses priorités, à l’instar du projet « Horizon Création », conçu avec le Consulat général de France à Québec pour accompagner des jeunes artistes français en émergence dans leur projet de création numérique au Québec (art visuel, jeu vidéo, livre, spectacle vivant…). En 2021-2022, quatre artistes français ont été lauréats et ont pu rencontrer des acteurs majeurs québécois : la SAT, l’UQAM, Eastern Bloc, etc. L’OFQJ est par ailleurs un partenaire historique du Festival Elektra et des acteurs français et québécois des art numériques en contribuant activement à la présence des artistes en émergence lors des grands temps de rencontres (Mutek, MAPP_MTL, Hub Montréal etc.)

Dans le cadre de cette priorité, l’OFQJ propose de soutenir la participation de 30 jeunes professionnels francophones des arts numériques à l’édition 2023 du Symposium ISEA 2023.

Avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et de l'office de mobilité internationale jeunesse du Québec (LOJIQ), l'OFQJ aspire à réunir, 1journée, 30 jeunes professionnels francophones des arts numériques de 18 à 35 ans en amont du Symposium. Les artistes, programmateurs/commissaires d'exposition et entrepreneurs des ICC qui auront l'opportunité de participer à ISEA 2023 pourront accéder à rencontres et des échanges sur les grands enjeux de la création numérique, notamment les innovations en matière d'art numérique à l'échelle internationale.

L’OFQJ a pour ambition de réunir la délégation de jeunes francophones dans un lieu de création numérique emblématique, durant une journée en amont du Symposium, pour susciter la créativité et la co-création à l’échelle de la francophonie.

Afin de constituer une délégation pluridisciplinaire, l’OFQJ souhaite diffuser largement l’appel à candidatures en France, au Québec et dans les réseaux des arts numériques des pays francophones du Sud. Ainsi, il est envisagé la répartition suivante :

– 10 Français soutenus par l’OFQJ en France

– 10 Québécois soutenus par l’OFQJ au Québec (LOJIQ)

– 10 francophones d’autres nationalités soutenus par l’OFQJ en France et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français

L’OFQJ proposera en parallèle des visites de terrain de lieux dédiés à la création numérique, pour compléter les enseignements et les découvertes lors du symposium.

L’ensemble des participants de la délégation sera invité à poursuivre les échanges initiés à travers des activités à distance sur le long court pour capitaliser sur les rencontres et aboutir à des partenariats structurants pour la relève internationale en arts numériques.



