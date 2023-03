NewImages Festival Forum des images, 5 avril 2023, Paris.

NewImages Festival 5 avril – 5 mai Forum des images Entrée libre pour le grand public du 8 au 9 avril 2023 ; Accréditations payantes pour les professionnel·les du 5 au 7 avril 2023.

Le NewImages Festival est dédié à la création numérique et aux mondes virtuels. Le festival, produit depuis 2018 par le Forum des images, propose une approche inédite de la XR dans toutes ses formes rassemblant les professionnels et le grand public autour du meilleur de la création numérique et immersive. Une sélection d’œuvres issues du champ de la création numérique (mapping vidéo, oeuvres 360 pour dômes, oeuvres XR, installations, etc.), des expériences interactives inédites, des rencontres professionnelles accompagnées d’une programmation de conférences, workshops, tables rondes et deux marchés sectoriels (un marché de développement et un marché de diffusion) animeront les 5 jours du festival du 5 au 9 avril 2023. NewImages a rassemblé, en 2022, plus de 6000 spectateur.rices et plus de 900 professionnel.les qui ont participé à plus de 820 rendez-vous en one-to-one.

Comme à chaque édition, le festival met en lumière un pays ou un continent et tout un panorama de créations inédites proposé à tous les publics ; l’occasion de promouvoir la culture et la création venues d’ailleurs. Pour sa 6ème édition, le NewImages Festival revêtira les couleurs du Québec à travers ses œuvres et ses créateur·rices mis à l’honneur à Paris.

Le festival a pour mission, via sa programmation dédiée aux professionnels (Industry Days), d’acculturer les décisionnaires de la culture et de décloisonner les secteurs de la création numérique pour innover de l’écriture jusqu’à la distribution.

A travers l’organisation de ses deux marchés professionnels, NewImages soutient dans un même mouvement le développement de la création numérique avec le XR Development Market et la distribution des œuvres avec la XR Art Fair. L’objectif des journées professionnelles est d’encourager les synergies entre différents domaines de création, multiplier les possibilités pour l’écosystème de la XR de se réunir, d’échanger et de partager ses projets et ses idées.

NewImages Festival organisera cette année et pour la première fois en amont du festival, les Paris XN Days : deux jours de rencontres entre une trentaine de professionnel.les internationaux et le riche éventail de structures et d’artistes qui composent le secteur à Paris et en France pour favoriser les collaborations, l’export et ainsi renforcer le rayonnement parisien et français à l’international.

Par ailleurs, pour sensibiliser le jeune public, les étudiant.es et le public du champ social à des questions d’actualités à travers les technologies immersives, le festival organise des ateliers dédiés qui proposent une découverte ludique et pédagogique du meilleur de la création numérique. Les partenariats noués avec des écoles et des universités permettront au public étudiant de rencontrer des professionnel.les et de densifier leur réseau pendant le festival.

La 6ème édition du NewImages Festival met à l’honneur la création immersive québécoise dans toute sa richesse grâce à des œuvres repérées sur l’ensemble de la région. Au Forum des images, un focus inédit convoquera cette création numérique à travers de nombreux.ses invité.es (créateur.rices, professionnel.le.s et représentant.es d’institutions culturelles locales). Des rencontres professionnelles partagées entre les acteur·rices québécois.es et parisien.nes de la création numérique, un programme d’échanges, des coopérations pérennes et partenariats marqueront cette édition du festival au cœur de Paris. L’écosystème parisien se confrontera à celui du Québec (moments de réseautage, de convivialité et rendez-vous personnalisés). Le patrimoine culturel et immatériel du Québec s’unira au patrimoine parisien en avril 2023 et bien au-delà ! Cette année, le NewImages Festival travaille avec des partenaires internationaux comme le Quartier des Spectacles International pour proposer une conférence autour de l’animation de l’espace public via la création numérique ainsi qu’Hublot afin d’offrir au grand public un Dôme 360° dans le Jardin Nelson Mandela permettant au public passant de s’immerger dans des oeuvres québécoises.

Forum des images Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://newimages-hub.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T09:00:00+02:00 – 2023-04-05T18:00:00+02:00

2023-05-05T09:00:00+02:00 – 2023-05-05T18:00:00+02:00

Forum des images