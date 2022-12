Maternité Heureuse Forum des Images Autrans-Méaudre en Vercors Catégories d’évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors

Isère

Maternité Heureuse Forum des Images, 7 décembre 2022, Autrans-Méaudre en Vercors. Maternité Heureuse Mercredi 7 décembre, 19h00 Forum des Images

Entrée libre sur réservation

Compagnie Un Pas de Côté – Sylvie Gravagna handicap moteur mi Forum des Images 2, rue du Cinéma, 75001 Paris Autrans Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Film choral de onze minutes au casting entièrement féminin, ce court-métrage est issu de la pièce Des Femmes Modernes, de et par Sylvie Gravagna.

Ce court-métrage, aux allures de documentaire, autour de la naissance du Planning Familial nous plonge dans l’intimité de femmes des années 50…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T19:00:00+01:00

2022-12-07T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors, Isère Autres Lieu Forum des Images Adresse 2, rue du Cinéma, 75001 Paris Autrans Ville Autrans-Méaudre en Vercors Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Forum des Images Autrans-Méaudre en Vercors Departement Isère

Forum des Images Autrans-Méaudre en Vercors Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autrans-meaudre-en-vercors/

Maternité Heureuse Forum des Images 2022-12-07 was last modified: by Maternité Heureuse Forum des Images Forum des Images 7 décembre 2022 Autrans-Méaudre-en-Vercors Forum des Images Autrans-Méaudre en Vercors

Autrans-Méaudre en Vercors Isère