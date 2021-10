Épinal Épinal Épinal, Vosges FORUM DES FAMILLES Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

FORUM DES FAMILLES Épinal, 9 octobre 2021, Épinal. FORUM DES FAMILLES 2021-10-09 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-09 17:00:00 17:00:00 CENTRE DES CONGRES EPINAL 7 Avenue de Saint Dié

Épinal Vosges Le samedi 9 octobre, le pôle Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération organise la deuxième édition du Forum des Familles au Centre des Congrès d’Épinal. Conférences, ateliers et animations sur le thème du bien-être en famille. Inscription requise pour certains ateliers (consulter le programme). Programme détaillé téléchargeable sur le site de l’événement +33 3 29 39 98 00 http://www.agglo-epinal.fr/ CAE Epinal dernière mise à jour : 2021-09-28 par

