Forum des Entrepreneur(e)s Hôtel de la Cité Guérande, samedi 6 avril 2024.

Forum des Entrepreneur(e)s Le Forum des Entrepreneur(e)s est ouvert à tous, aux professionnels comme aux particuliers. Initié par l’antenne de Guérande du réseau Femmes de Bretagne, ce forum propose la rencontre avec dif… Samedi 6 avril, 09h00 Hôtel de la Cité Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Le Forum des Entrepreneur(e)s est ouvert à tous, aux professionnels comme aux particuliers.

Initié par l’antenne de Guérande du réseau Femmes de Bretagne, ce forum propose la rencontre avec différentes entrepreneures et structures d’entraide locales.

Le fil conducteur choisi est l’entreprenariat notamment féminin, et le développement économique du territoire.

33 professions représentant une grande diversité de métiers et de statuts, se tiendront à disposition du public.

Plusieurs secteurs d’activités auront ainsi leurs stands : graphisme, référencement web et création sites web , architecte d’intérieur & agencement, relations presse, conseillère RGPD, bilan de compétences, accompagnement entrepreneurial, conseil en image, joaillerie, divers thérapeutes, cosmétiques, matériel de nettoyage à la vapeur sèche, assistanat commercial , etc.

Hôtel de la Cité 2 place Dolgellau, ZAC Kerbiniou 44350 Guerande Guérande 44350 Kerbiniou Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/forum-des-entrepreneur-e-s-guerande.html »}]

ECO SALON