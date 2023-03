FORUM DES EMPLOIS D’ÉTÉ Halle des Congrès La Bresse Catégories d’Évènement: La Bresse

Vosges Organisé en partenariat avec le Pôle Emploi Remiremont, ce forum est l’occasion pour des personnes à la recherche d’un emploi de rencontrer en direct les employeurs de la communauté de communes de la Haute Moselotte. Le forum aura lieu à la Halle des Congrès de 15h à 18h culturecom@labresse.fr +33 3 29 25 40 21 http://www.labresse.fr/ Halle des Congrès 2 A Rue des Proyes La Bresse

