Halle Martenot, le dimanche 13 mars à 14:00

Après un mois de festivités et de rencontres dans le pays de Rennes, Sevenadur se clôture de manière festive : forum des associations, Fest Deiz, ateliers participatifs, jeux, restauration sur place. L’ASTRADA et le Cercle Celtique de Rennes vous propose un temps de partage autour de chants et des langues du monde, profitez d’un moment interculturel ! Halle Martenot – Place de Lices 35000 RENNES – Gratuit Renseignements au 02 99 54 36 45 Organisateurs : Cercle Celtique de Rennes

2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T18:00:00

