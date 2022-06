Forum des CSE Cesson Sévigné Catégorie d’évènement: Cesson-Sévigné

Forum des CSE, 8 septembre 2022 09:00, Cesson Sévigné. Vos associations Cezam de Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, vous invitent à participer à leur 1er forum des CSE, à la Glaz Arena.

Ce forum ne sera pas un salon traditionnel. Il se veut innovant et sous le signe du partage. Cette journée, centrée sur la transition écologique, réunira des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des professionnels du tourisme, de la culture, des loisirs, des experts de l’accompagnement des CSE… Au programme : 90 stands partenaires.

partenaires. 6000 € de lots à gagner sur la journée.

de lots à gagner sur la journée. Des conférences animées par des professionnels et personnalités.

animées par des professionnels et personnalités. Présentations des stands partenaires retransmises sur écran géant suspendu. Rendez-vous jeudi 8 Septembre de 9h à 17h ! Entrées gratuites à tous les membres CSE, adhérents ou non.

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégorie d’évènement: Cesson-Sévigné Site : https://www.glaz-arena.com/evenement/forum-des-cse/ Autres Lieu Glaz Arena Adresse chemin du bois de la justice Ville Cesson Sévigné

