Après une 1ère édition réussie, le réseau des conservatoires d’Est Ensemble propose une 2ème édition du forum cordes : ateliers de lutherie, présentation d’instrument, concerts… Pendant toute une journée, cet évènement fédérateur permettra de découvrir et de mettre en valeur les cordes frottées (alto, contrebasse, violon…) et plus particulièrement centré sur le quatuor à cordes.

Entrée libre

Le Pavillon 28 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93230 Romainville

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T20:00:00

