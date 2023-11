Journées professionnelles : Intervention dans l’espace social, un enjeu artistique Forum des Carmes Istres, 7 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Intervention dans l’espace social, un enjeu artistique.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . .

Forum des Carmes Place Patricia Tranchand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Intervention in the social space, an artistic challenge

La intervención en el espacio social, un reto artístico

Intervention im sozialen Raum, eine künstlerische Herausforderung

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme d’Istres