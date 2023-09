Visites des expositions du Polaris – Arts Ephémères et Virginie Barré Forum des Carmes Istres, 20 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Visitez l’exposition « Oser se laisser aller dans les roulis des rouleaux » de Virginie Barré et l’exposition hors les murs de la 15ème édition des Arts Ephémères Frédérique Nalbandian avec une médiatrice culturelle du Polaris centre d’art d’Istres..

2023-10-20 14:00:00 fin : 2023-10-20 . .

Forum des Carmes Place Patricia Tranchand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visit the exhibition « Oser se laisser aller dans les roulis des rouleaux » by Virginie Barré and the exhibition hors les murs of the 15th edition of Arts Ephémères Frédérique Nalbandian with a cultural mediator from the Polaris art center in Istres.

Visite la exposición « Oser se laisser aller dans les roulis des rouleaux » de Virginie Barré y la exposición hors les murs de la 15ª edición de Arts Ephémères Frédérique Nalbandian con un mediador cultural del centro de arte Polaris de Istres.

Besuchen Sie die Ausstellung « Oser se laisser aller dans les roulis des rouleaux » von Virginie Barré und die Ausstellung « hors les murs » der 15. Ausgabe von Arts Ephémères Frédérique Nalbandian mit einer Kulturvermittlerin des Polaris Centre d’art in Istres.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme d’Istres