Printemps de l’Art Contemporain : Nos rubans dérisoires Forum des Carmes, 14 mai 2023, Istres.

Rencontre avec Fanny Durand, artiste pluridisciplinaire, qui présentera son premier recueil de poèmes « nos rubans dérisoires ». .

2023-05-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Forum des Carmes Place Patricia Tranchand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meeting with Fanny Durand, multidisciplinary artist, who will present her first collection of poems « nos rubans dérisoires ».

Encuentro con Fanny Durand, artista multidisciplinar, que presentará su primer poemario « nos rubans dérisoires ».

Treffen mit der multidisziplinären Künstlerin Fanny Durand, die ihren ersten Gedichtband « nos rubans dérisoires » vorstellt.

