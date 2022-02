Forum des Bénévoles La Rotonde Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Forum des Bénévoles La Rotonde, 12 février 2022, Versailles. Forum des Bénévoles

La Rotonde, le samedi 12 février à 09:00

Nous vous attendons nombreux le 12 février à la Rotonde à partir de 9 heures pour un double événement en directions des associations et du bénévolat. De 9h à 12h, un Forum des Bénévoles permettra la rencontre entre associations et futurs bénévoles versaillais. Exposants : ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES (AVF), AMIKAL, ARTISANS DU MONDE, ASFIR, ASP YVELINES, ATD QUART-MONDE, CCAS VERSAILLES, CROIX ROUGE FRANCAISE, ECTI, FRANCE BENEVOLAT, HANDETOUR, MAISONS DE QUARTIER, L’OUTIL EN MAIN VERSAILLES, PASSERELLES ET COMPETENCES, PETITS FRERES DES PAUVRES, RIVAGE, SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE, SECOURS CATHOLIQUE DES YVELINES, SECOURS POPULAIRE FRANCAIS, SE CANTO,SIPAR, SUZANNE MICHAUX, UN ENFANT UNE FAMILLE Découvrez des missions bénévoles proche de chez vous ! La Rotonde 5 Rue Royale, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T09:00:00 2022-02-12T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu La Rotonde Adresse 5 Rue Royale, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville La Rotonde Versailles Departement Yvelines

La Rotonde Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Forum des Bénévoles La Rotonde 2022-02-12 was last modified: by Forum des Bénévoles La Rotonde La Rotonde 12 février 2022 La Rotonde Versailles Versailles

Versailles Yvelines