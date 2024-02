Forum des Bâtisseurs Rencontres des métiers de L’architecture engagée Le Hangar Zéro Le Havre, samedi 23 mars 2024.

Forum des Bâtisseurs Rencontres des métiers de L’architecture engagée Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Venez échanger avec des acteurs de la construction et participer à des tables rondes autour de la pratique engagée et des enjeux actuels de l’architecture !

Le Forum des Bâtisseurs tend à mettre en réseau des acteurs de la construction qui défendent les mêmes convictions respect de l’environnement, sensibilisation aux enjeux sociaux et utilisation des ressources et connaissances locales. Nous avons constaté que de nombreux étudiant·e·s, jeunes diplômé·e·s et professionnel·le·s aspirent à s’engager davantage dans leur pratique architecturale mais ne sont pas toujours informés des diverses opportunités qui s’offrent à eux. Si vous vous questionnez sur une manière d’allier vos valeurs et votre métier, que vous pensez pouvoir apporter des éléments de réponses à ces questions ou que vous êtes simplement curieux, rejoignez-nous pour ce forum, propice aux échanges et aux discussions avec des professionnels.

L’événement s’organise autour de tables rondes et des discussions informelles seront encouragées autour de panneaux informatifs, présentant les différentes formations existantes pour s’engager à travers la pratique de l’architecture et de l’urbanisme. Plusieurs intervenants, architectes, urbanistes, ingénieurs qui ont trouvé une façon de s’engager à travers la pratique de leur métier, participeront à ces tables rondes autour de questionnements liés à leurs pratiques.

Durée 3h

Réservation obligatoire

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23 20:00:00

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

