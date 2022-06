Forum des Aulnes Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-26 19:00:00

Bouches-du-Rhône Le forum des Aulnes est un évènement festif ainsi qu’un espace de réflexion sur la place du patrimoine culturel, linguistique et économique de la Provence.

Le samedi sera principalement consacré aux échanges.et conférences.

Le soir à 21h : Concert du Condor

Le dimanche vous seront proposées diverses animations, dont un village d’associations et un marché artisanal.

+33 4 90 47 98 40

