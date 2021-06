Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou FORUM DES ASSOS ET CONCERT PIQUE-NIQUE Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

FORUM DES ASSOS ET CONCERT PIQUE-NIQUE Saint-Denis-d’Anjou, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Denis-d'Anjou. FORUM DES ASSOS ET CONCERT PIQUE-NIQUE 2021-07-03 – 2021-07-03 Stade de foot Route de Morannes

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Le samedi 03 juillet, les associations dionysiennes vous invitent à leur rencontre à l’occasion du premier forum des association qui se tiendra au stade de foot, route de Morannes. De 14h à 18h, stands des associations et animations A partir de 19h, pique-nique tiré du sac dans une ambiance conviviale. A 20h30, concert du groupe Treizeurs du Mat.

Treizeurs du Mat, un groupe de six musiciens, des chansons festives accordéo-cuivrées

