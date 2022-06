Forum des associatons Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Forum des associatons Gannat, 3 septembre 2022, Gannat. Forum des associatons

Champ de Foire Gannat Allier

2022-09-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-03 16:00:00 16:00:00 Gannat

Allier Les associations Gannatoises vous donnent rendez-vous pour une journée de découverte de leurs activités à travers de multiples animations pour tous. Buvette et restauration sur place. +33 4 70 30 00 50 Gannat

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Autres Lieu Gannat Adresse Champ de Foire Gannat Allier Ville Gannat lieuville Gannat Departement Allier

Gannat Gannat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gannat/

Forum des associatons Gannat 2022-09-03 was last modified: by Forum des associatons Gannat Gannat 3 septembre 2022 Champ de Foire Gannat Allier

Gannat Allier