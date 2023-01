Forum des associations Truyes, 2 septembre 2023, Truyes .

Forum des associations

Truyes Indre-et-Loire

2023-09-02 – 2023-09-02

Truyes

Indre-et-Loire

Lieu dans lequel nous présentons, de 9h00 à 17h00, notre association et nous renseignons le public sur toutes nos activités, manifestations culturelles (spectacles, créations, expositions, festivals, etc.) et ateliers (inscription possible au forum) dont : La Musique / Le Théâtre / La Danse artistique classique……Tous les intervenants sont des professionnels, certains d’entre eux feront un passage au forum. Toutes les modalités d’inscription (dates, horaires et durée des cours, conditions, etc.) sont détaillées et expliquées »

danfavier@free.fr +33 6 30 32 75 87

3P2A

Truyes

dernière mise à jour : 2023-01-16 par