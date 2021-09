Forum des associations Tarascon, 11 septembre 2021, Tarascon.

Forum des associations 2021-09-11 14:00:00 – 2021-09-11 18:00:00 Gymnase Municipal Cosec Boulevard Alphonse Daudet

Tarascon Bouches-du-Rhône

La ville de Tarascon valorise son tissu associatif en organisant le Forum des associations. Rendez-vous incontournable du monde associatif local, cet évènement vous permet de découvrir l’étendue des activités que vous pouvez pratiquer toute l’année. Il permet aussi et surtout de dialoguer avec les bénévoles qui s’engagent au quotidien pour créer du lien social et diffuser des valeurs fortes d’entraide et de générosité. Les démonstrations et les animations ne pourront pas être organisées cette année. Le Passe Sanitaire sera contrôlé et exigé auprès de tous les participants et les visiteurs de cette manifestation.

Le 12e Forum des Associations se déroule cette année le samedi 11 septembre 2021. En raison de la situation sanitaire, les participants seront installés en extérieur, sur le boulevard Alphonse Daudet et la place Marie Curie.

