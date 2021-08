Sartilly-Baie-Bocage Sartilly-Baie-Bocage Manche, Sartilly-Baie-Bocage Forum des associations Sartilly-Baie-Bocage Sartilly-Baie-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Sartilly-Baie-Bocage

Forum des associations Sartilly-Baie-Bocage, 28 août 2021, Sartilly-Baie-Bocage. Forum des associations 2021-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-28 19:00:00 19:00:00 rue du Manoir Complexe sportif

Sartilly-Baie-Bocage Manche Sartilly-Baie-Bocage Comme chaque année, la commune de Sartilly-Baie-Bocage organise son forum des associations. Pour découvrir les activités sportives et culturelles proposées sur le territoire, nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 août de 14h à 18h au complexe sportif de Sartilly, rue du Manoir. Du fait de la crise sanitaire, des mesures seront mises en place pour garantir la sécurité de chacun. Comme chaque année, la commune de Sartilly-Baie-Bocage organise son forum des associations. Pour découvrir les activités sportives et culturelles proposées sur le territoire, nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 août de 14h à 18h au complexe… +33 2 33 48 81 47 https://www.sartilly-baie-bocage.fr/ Comme chaque année, la commune de Sartilly-Baie-Bocage organise son forum des associations. Pour découvrir les activités sportives et culturelles proposées sur le territoire, nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 août de 14h à 18h au complexe sportif de Sartilly, rue du Manoir. Du fait de la crise sanitaire, des mesures seront mises en place pour garantir la sécurité de chacun. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sartilly-Baie-Bocage Autres Lieu Sartilly-Baie-Bocage Adresse rue du Manoir Complexe sportif Ville Sartilly-Baie-Bocage lieuville 48.75254#-1.45173