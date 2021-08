Salles Salles Gironde, Salles Forum des associations Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

Forum des associations Salles, 11 septembre 2021, Salles. Forum des associations 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 17:00:00

Salles Gironde Salles Retrouvez toutes les associations de Salles (sportives, culturelles, etc…) pour un moment d’échanges, de découvertes et de surprises ! Retrouvez toutes les associations de Salles (sportives, culturelles, etc…) pour un moment d’échanges, de découvertes et de surprises ! +33 5 56 88 00 06 Retrouvez toutes les associations de Salles (sportives, culturelles, etc…) pour un moment d’échanges, de découvertes et de surprises ! Ville de Belin-Béliet dernière mise à jour : 2021-08-12 par OT Val de l’Eyre

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Salles Adresse Ville Salles lieuville 44.55225#-0.87002