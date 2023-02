Forum des associations Salle des Fêtes Bidache Catégories d’Évènement: Bidache

Pyrénées-Atlantiques

Forum des associations Salle des Fêtes, 9 septembre 2023, Bidache

2023-09-09 09:50:00 – 2023-09-09 13:50:00

Salle des Fêtes Place du Fronton

Bidache

De 9h à 13h, des associations du Pays de Bidache vous proposent des démonstrations lors de cette journée d'information et d'inscription à l'occasion de la rentrée.

