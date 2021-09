Marignac-Lasclares Salle des fêtes Haute-Garonne, Marignac-Lasclares Forum des associations Salle des fêtes Marignac-Lasclares Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Regroupement des associations de la commune : Qi Gong, Gymnastique, Théâtre adulte et enfant, proposition d’atelier autour du Japon. Présentation de la Bibliothèque et des activités Apérilivres et Café Lison. Présentation du Foyer Rural et Comité des Fêtes. Rencontre et échange avec les administrés.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

