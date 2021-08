St lyphard Salle de la Vinière 1 44410 St lyphard Loire-Atlantique, St lyphard Forum des Associations Salle de la Vinière 1 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Forum des Associations Salle de la Vinière 1 44410 St lyphard, 4 septembre 2021, St lyphard.

le samedi 4 septembre à 09:00

10ème Forum des Associations. Différentes démonstrations sont au programme : sapeurs-pompiers, zumba, basket, exposition cinématographique, danse country, football, tennis, aïkido. **_Sport_** : AS La Madeleine Football, La Madeleine aux Sports, ASL Basket, Shizentaï Dojo, Premice Danse, ASM Gymnastique, ASL Football, TC St-Lyphard, Badminton club, St-Lyphard Aïkido **_Jeunesse_** : UFCV, Amicale Laïque Les Roselières **_Loisirs et fêtes_** : Comité des fêtes de Saint-Lyphard, La Madeleine d'hier et aujourd'hui **_Culture_** : Ciné'Phard, St-Lyphard Loisirs Détente, The 9 fellows, Kerd'art NET, Bibliothèque pour tous, Service culturel de la Mairie _**Et aussi …**_ : Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Lyphard, Stand de la Mairie Circuit sécurisé dans le respect des règles sanitaires – Accès sur présentation du Pass sanitaire – Masque obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T12:00:00

