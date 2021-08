Compans Salle Coluche- cour de la Mairie - 77290 Compans Compans, Seine-et-Marne Forum des associations Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans Compans Catégories d’évènement: Compans

Seine-et-Marne

Forum des associations Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans, 4 septembre 2021, Compans. Forum des associations

Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans, le samedi 4 septembre à 10:00

Venez découvrir les nombreuses activités sportives et culturelles que vous proposent les associations companaises : **Samedi 4 septembre de 10h à 16h – Salle Coluche.** Les inscriptions seront prises sur place. Suite aux dernières décisions gouvernementales, vous devrez présenter un pass sanitaire valide à l’entrée du forum. Venez nombreux !

Entrée libre

Venez découvrir les nombreuses activités sportives et culturelles que vous proposent les associations companaises : Samedi 4 septembre de 10h à 16h – Salle Coluche. Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans cour de la mairie Compans Compans Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Compans, Seine-et-Marne Autres Lieu Salle Coluche- cour de la Mairie - 77290 Compans Adresse cour de la mairie Compans Ville Compans lieuville Salle Coluche- cour de la Mairie - 77290 Compans Compans