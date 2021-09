Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont Landes, Saint-Pierre-du-Mont Forum des Associations Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont Catégories d’évènement: Landes

C'est sous le thème du Lien intergénérationnel que la Ville de Saint Pierre du Mont vous accueille, le samedi 4 septembre 2021 de 9h00 à 17h00 à l'Espace Multisports Saint Pierrois, pour une nouvelle édition du Forum des Associations. Dans la lutte contre la propagation du variant Delta et afin d'assurer la sécurité de tous, le Pass sanitaire ainsi que le port du masque seront obligatoires dans l'enceinte de l'EMS. Nous vous demandons de respecter ces consignes afin que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions.

