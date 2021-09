Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault, Saint-Mathieu-de-Tréviers FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Mathieu-de-Tréviers

FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Mathieu-de-Tréviers, 3 septembre 2021, Saint-Mathieu-de-Tréviers. FORUM DES ASSOCIATIONS 2021-09-03 10:00:00 – 2021-09-03 17:00:00

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault Saint-Mathieu-de-Tréviers Forum des associations proposés sur les communes du Grand Pic Saint-Loup le premier week-end de septembre 2021 Vendredi 03 Septembre Assas :

Date : 03/09/2021 de 18h00 à 21h00

Lieu : Place des Fêtes Samedi 04 Septembre Les Matelles :

Date : 04/09/2021 de 9h00 à 13h00

Lieu : Lieu à définir prochainement Saint Clément-de-Rivière :

Date : 04/09/2021 de 9h30 à 12h30

Lieu : Centre F. Arnaud (Sentier du Bélier) Saint Gély-du-Fesc :

Date : 04/09/2021 de 10h00 à 17h00

Lieu : Mail de la Devoiselle et Espace Georges Brassens Dimanche 05 Septembre Saint Mathieu-de-Tréviers :

Date : 05/09/2021 de 9h00 à 13h00

Lieu : Esplanade du Galion aux Arènes Saint Martin-de-Londres :

Date : 05/09/2021 de 09h00 à 14h00

Lieu : Gymnase Teyran :

Date : 05/09/2021 de 9h30 à 14h30

Lieu : Gymnase Forum des associations proposés sur les communes du Grand Pic Saint-Loup le premier week-end de septembre 2021 Forum des associations proposés sur les communes du Grand Pic Saint-Loup le premier week-end de septembre 2021 Vendredi 03 Septembre Assas :

Date : 03/09/2021 de 18h00 à 21h00

Lieu : Place des Fêtes Samedi 04 Septembre Les Matelles :

Date : 04/09/2021 de 9h00 à 13h00

Lieu : Lieu à définir prochainement Saint Clément-de-Rivière :

Date : 04/09/2021 de 9h30 à 12h30

Lieu : Centre F. Arnaud (Sentier du Bélier) Saint Gély-du-Fesc :

Date : 04/09/2021 de 10h00 à 17h00

Lieu : Mail de la Devoiselle et Espace Georges Brassens Dimanche 05 Septembre Saint Mathieu-de-Tréviers :

Date : 05/09/2021 de 9h00 à 13h00

Lieu : Esplanade du Galion aux Arènes Saint Martin-de-Londres :

Date : 05/09/2021 de 09h00 à 14h00

Lieu : Gymnase Teyran :

Date : 05/09/2021 de 9h30 à 14h30

Lieu : Gymnase OTGPSL dernière mise à jour : 2021-08-26 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Mathieu-de-Tréviers Autres Lieu Saint-Mathieu-de-Tréviers Adresse Ville Saint-Mathieu-de-Tréviers lieuville 43.68344#3.84008