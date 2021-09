FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Cosme-en-Vairais, 4 septembre 2021, Saint-Cosme-en-Vairais.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2021-09-04 – 2021-09-04 Salle Atlantis Place SAint Damien

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais

Venez découvrir les représentants des associations de Saint Cosme-en-Vairais et faites le choix d’une activité sportive, culturelle de loisirs…

Le Centre Culturel et d’Animation du Vairais sera notamment présent et propose de nombreuses activités : peinture, poterie, encadrement, reliure, danse traditionnelle, calligraphie, scrapbooking, cuisine, théâtre, informatique, anglais.

Entrée libre et gratuite

Pour bien préparer la rentrée !

+33 2 43 97 55 44 http://mairiesaintcosmeenvairais.fr/

