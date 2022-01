Forum des associations Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Forum des associations Roscoff, 3 septembre 2022, Roscoff. Forum des associations Salle polyvalente Lagadennou Roscoff

2022-09-03 10:00:00 – 2022-09-03 16:00:00 Salle polyvalente Lagadennou

Roscoff Finistère Forum des Associations. sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à cette date.

Rendez-vous pour découvrir et vous renseigner sur toutes les associations roscovites: – Culture/loisirs: Rosko rando, Rosko Plaisance, Les Petits Débrouillards, Enfanciel, Art et Culture, Mouez Rosko, Ar Boutou Nevez, Cimetière du Vil, ASSR, Troisième Vague, Tango à la mer, Jardins Partagés, Yoga Mosaïque, ASP – Sport: Gym roscovite, Twirling Club Roscoff, Centre Nautique de Roscoff, Dojo Roscoff, Tennis Club Roscoff, et d’autres associations… communication.mairie@roscoff.fr Forum des Associations. sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à cette date.

