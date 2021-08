Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne, Rémalard-en-Perche Forum des associations Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Forum des associations Rémalard en Perche, 4 septembre 2021, Rémalard en Perche. Forum des associations 2021-09-04 14:00:00 – 2021-09-04 18:00:00 Salle omnisports Place Castle Cary (Rémalard)

Rémalard en Perche Orne De 14h à 18h forum des associations à la salle omnisports place Castle Cary à Rémalard : plus de 35 activités représentées. Entrée libre.

Évènement organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur. +33 2 33 73 81 18 De 14h à 18h forum des associations à la salle omnisports place Castle Cary à Rémalard : plus de 35 activités représentées. Entrée libre.

