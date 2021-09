Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Forum des associations Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Forum des associations Pouldreuzic, 7 septembre 2021, Pouldreuzic. Forum des associations 2021-09-07 17:30:00 – 2021-09-07 20:00:00 Espace Simone Weil 17 Rue de la Mairie

Pouldreuzic Finistère Pouldreuzic Venez découvrir les activités 2021/2022 et inscrivez-vous ! Tous les secteurs d’activité, social, culturel ou sportif, seront représentés.

Pass sanitaire obligatoire. mairie@pouldreuzic.bzh +33 2 98 54 40 32

Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

