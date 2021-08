Pont-de-l'Isère Pont-de-l'Isère Drôme, Pont-de-l'Isère Forum des Associations/Pont de l’Isère/La Roche de Glun Pont-de-l’Isère Pont-de-l'Isère Catégories d’évènement: Drôme

Pont-de-l'Isère

Forum des Associations/Pont de l’Isère/La Roche de Glun Pont-de-l’Isère, 3 septembre 2021, Pont-de-l'Isère. Forum des Associations/Pont de l’Isère/La Roche de Glun 2021-09-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-03 20:00:00 20:00:00 Salle polyvalente En cas de mauvais temps, forum déplacé au stade Despesse, à l’abri des vestiaires

Pont-de-l’Isère Drôme Pont-de-l’Isère Pour la rentrée, trouvez l’association qui vous correspond ! mairie@larochedeglun.fr +33 4 75 84 60 52 http://www.larochedeglun.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-22 par Ardèche Hermitage Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pont-de-l'Isère Autres Lieu Pont-de-l'Isère Adresse Salle polyvalente En cas de mauvais temps, forum déplacé au stade Despesse, à l'abri des vestiaires Ville Pont-de-l'Isère lieuville 45.004#4.87174