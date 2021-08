Pompignac Pompignac Gironde, Pompignac Forum des Associations Pompignac Pompignac Catégories d’évènement: Gironde

Forum des Associations
Pompignac, 5 septembre 2021

Venez découvrir le tissu associatif pompignacais et rencontrer les membres des associations. Sports, loisirs, culture, jeunesse, art, solidarité… Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et tous les âges.

+33 5 57 97 13 00

