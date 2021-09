Plozévet Plozévet Finistère, Plozévet Forum des associations Plozévet Plozévet Catégories d’évènement: Finistère

Plozévet

Forum des associations Plozévet, 11 septembre 2021, Plozévet. Forum des associations 2021-09-11 – 2021-09-11 Centre culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail

Plozévet Finistère Plozévet Venez découvrir les activités 2021/2022 et inscrivez-vous ! Tous les secteurs d’activité, social, culturel ou sportif, seront représentés. Pass sanitaire obligatoire. +33 2 98 91 30 10 Venez découvrir les activités 2021/2022 et inscrivez-vous ! Tous les secteurs d’activité, social, culturel ou sportif, seront représentés. Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plozévet Autres Lieu Plozévet Adresse Centre culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Ville Plozévet lieuville 47.98562#-4.42047