Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Forum des associations Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Forum des associations Plouha, 4 septembre 2021, Plouha. Forum des associations 2021-09-04 – 2021-09-04 Salle Hermine Avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor Des activités pour tous !

Les associations plouhatines seront présentes pour présenter leurs activités et ainsi répondre aux questions des visiteurs. Que ce soit pour les associations culturelles, sportives ou solidaires, un grand choix d’activités sera proposé pour tous les âges.

Renseignements et inscriptions : Mairie de Plouha. +33 2 96 20 21 26 http://www.plouha.fr/ Des activités pour tous !

Les associations plouhatines seront présentes pour présenter leurs activités et ainsi répondre aux questions des visiteurs. Que ce soit pour les associations culturelles, sportives ou solidaires, un grand choix d’activités sera proposé pour tous les âges.

Renseignements et inscriptions : Mairie de Plouha. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Salle Hermine Avenue Laënnec Ville Plouha lieuville 48.67561#-2.93052