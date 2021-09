Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône, Plan-de-Cuques Forum des associations Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Forum des associations Plan-de-Cuques, 11 septembre 2021, Plan-de-Cuques. Forum des associations 2021-09-11 09:00:00 – 2021-09-11 13:00:00 Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud

Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône Plan-de-Cuques Les associations planaises vous attendent au centre Paul Faraud pour vous présenter leurs activités. Qu’elles soient sportives, manuelles, musicales, artistiques, de bien-être ou liées à la solidarité, il y a en pour tous les goûts et tous les âges.



Le café d’accueil sera offert par le comité des fêtes. dernière mise à jour : 2021-09-04 par

