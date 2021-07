Scorbé-Clairvaux Place de la Mairie Scorbé-Clairvaux, Vienne Forum des associations Place de la Mairie Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

Forum des associations Place de la Mairie, 28 août 2021-28 août 2021, Scorbé-Clairvaux. Forum des associations

Place de la Mairie, le samedi 28 août à 10:00

Animation pour les enfants dans l’après midi et spectacle de jonglerie en soirée.

Entrée gratuite

Présentation des diverses associations de la commune. Place de la Mairie Place de la Mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux, Vienne Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place de la Mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Ville Scorbé-Clairvaux lieuville Place de la Mairie Scorbé-Clairvaux