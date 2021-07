Forum des associations Place Alex Raymond, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Colomiers.

Forum des associations

Place Alex Raymond, le samedi 11 septembre à 10:00

Le rendez-vous associatif de la rentrée ————————————— **Samedi 11 septembre, la Place Alex Raymond et l’allée du Lauraguais vivront au rythme des associations columérines**. Organisé par le Conseil Columérin de la Vie Associative et la Mairie, cette édition du Forum des associations, sera l’occasion de montrer la diversité et la vitalité du tissu associatif columérin, d’encourager les jeunes et moins jeunes à pratiquer une activité, véritable école de la vie sociale, du faire ensemble, de l’entraide, de la mixité. Les bénévoles de plus de 110 associations columérines seront ce jour-là réunis avec le même objectif : vous faire découvrir leurs actions dans les différents secteurs dans lesquels elles agissent : le social, le handicap, la culture, les loisirs, le sport, l’économie sociale et solidaire, l’humanitaire… > Entrée libre avec les conditions sanitaires en vigueur > Renseignements : 05 6 11 5 23 82 Horaires ——– 10h-18h **Détails sur le lieu**: Place Alex Raymond

Le rendez-vous associatif de la rentrée ————————————— **Samedi 11 septembre, la Place Alex Raymond et l’allée du Lauraguais vivront au rythme des associations columérines**.

Place Alex Raymond Place Alex Raymond Colomiers Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00