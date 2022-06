Forum des Associations Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Forum des Associations Pauillac, 3 septembre 2022, Pauillac. Forum des Associations

Place du Marché Pauillac Gironde

2022-09-03 14:00:00 – 2022-09-03 22:00:00 Pauillac

Gironde Pauillac EUR 0 Comme chaque année, la place du Marché accueille le forum des associations.

Petite restauration et buvette sur place.

Pauillac

