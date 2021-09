Forum des associations Pau, 5 septembre 2021, Pau.

Forum des associations 2021-09-05 – 2021-09-05 Parc des Expositions Bvd Champetier de Ribes

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR Le Forum des associations, regroupera 200 associations paloises sur les différentes thématiques : sportives, culturelles, artistiques, solidaires.

Un stand Ville de Pau est prévu dès l’entrée du hall Béarn où le grand public pourra découvrir et approfondir sa connaissance du site pau.fr et des réseaux sociaux de la Ville, de la plateforme paujeunes.fr lancée cet été et des actions menées dans le cadre du plan anti-solitude.

Un deuxième stand Ville de Pau permettra aux associations de rencontrer les agents de la collectivité pour poser toutes les questions concernant les démarches à suivre pour le bon fonctionnement de leur structure : comment la déclarer ? Quand et comment effectuer une demande de subventions ?

L’entrée au Forum est conditionnée au PASS SANITAIRE

Des tests antigéniques seront effectués sur place de 10h à 14h par la Croix Rouge

