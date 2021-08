- Parc Honoré de Balzac - Forum des associations Parc Honoré de Balzac - Catégorie d’évènement: -

Forum des associations Parc Honoré de Balzac, 5 septembre 2021, -. Forum des associations

Parc Honoré de Balzac, le dimanche 5 septembre à 10:00 Volontaires et accueillants, les agents municipaux et les bénévoles répondront à toutes vos questions et vous donneront des renseignements complets sur chaque loisir et structure. C’est l’occasion de découvrir le tissu associatif local et son panel d’activités varié ! Au Forum de rentrée, vous pourrez même vous inscrire sur place aux disciplines et associations de votre choix. Vous ne savez pas quoi faire comme activité et souhaitez connaître les disciplines proposées à Villeparisis, le forum de rentrée est fait pour vous ! Parc Honoré de Balzac — –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: - Autres Lieu Parc Honoré de Balzac Adresse --- Ville - lieuville Parc Honoré de Balzac -