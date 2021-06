Forum des Associations Ornans, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Ornans.

Forum des Associations 2021-09-05 – 2021-09-05 rue de Lonège Gymnase Albert barbier

Ornans Doubs

C’est presque déjà la rentrée, et l’heure de choisir les activités pour la saison 2021/2022! Le forum des associations, vous aide à prendre connaissance des activités existantes sur notre ville et éventuellement de s’y inscrire, de rencontrer les bénévoles, d’assister aux démonstrations, de s’initier à une pratique… C’est une journée qui se veut festive et active.

+33 3 81 62 40 30 https://www.ornans.fr/

