FORUM DES ASSOCIATIONS Ondres, 4 septembre 2021, Ondres.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 12:30:00 Espace Jean Rameau 1 place Jean Rameau

Ondres Landes

Venez à la découverte du riche tissu associatif saint-martinois, avec au programme des ateliers et démonstrations, et la possibilité de vous inscrire aux activités proposez par les associations culturelles et sportives de la ville.

RDV de 10h à 12h30 à l’Espace Jean Rameau. Entrée libre.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 5 59 56 60 60

MAIRIE ST MARTIN

