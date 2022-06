FORUM DES ASSOCIATIONS ONDRAISES Ondres Ondres Catégories d’évènement: Landes

Ondres

FORUM DES ASSOCIATIONS ONDRAISES

Place Richard Feuillet Salle Capranie et complexe Larrendart Ondres Landes

2022-09-10 14:00:00 – 2022-09-10 18:00:00

Salle Capranie et complexe Larrendart Place Richard Feuillet

Ondres

Rendez-vous le samedi 10 septembre pour le « Forum des associations » de 14h à 18h dans la salle Capranie.

Avec la rentrée scolaire 2022-2023, c'est le moment de venir à la rencontre de toutes les associations ondraises pour découvrir toutes les activités à votre disposition, au cours d'un moment festif et accessible à toutes et tous.

En accès libre. +33 5 59 45 30 06

Salle Capranie et complexe Larrendart Place Richard Feuillet Ondres

